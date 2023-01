Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei de handbal masculin ai CS Minaur Baia Mare au avut cateva zile libere de sarbatori. Nu chiar toți, pentru ca o parte dintre ei au fost convocați la echipele naționale. Astfel, patru jucatori de la Minaur au luat parte la Trofeul Carpați cu naționala Romaniei: Calin Cabuț, Robert Nagy,…

- Lotul național de handbal masculin a inceput o noua campanie de pregatire, in Spania, urmand sa dispute și trei jocuri de pregatire, in compania echipei gazda, a Argentinei și Bahreinului, participante la Campionatul Mondial 2023. Jocurile vor fi transmise in direct / online, de TDP și TVE din Spania.…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur Baia Mare a avut in an 2022 destul de bun. Sezonul trecut, echipa noastra a terminat pe locul al doilea in Liga Zimbrilor, a jucat finala EHF European Cup și a terminat pe locul 4 in Final-Four-ul Cupei Romaniei. In acest sezon, baimarenii au disputat 15 jocuri…

- Vineri seara, Sala “Apollo” din capitala va fi gazda meciului dintre CSM București și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Zimbrilor. Este ultima partida oficiala din acest an pentru cele doua echipe, intrecerea interna urmand sa se reia in debutul lunii februarie a anului viitor.…

- Trei deplasari consecutive vor avea de facut jucatorii de la Minaur in zilele urmatoare. Prima dintre acestea va fi sambata, la Oradea, unde va intalni, de la ora 18.00, in sala “Antonio Alexe” pe CSM, echipa nou promovata in Liga Zimbrilor. Va fi ultimul meci din tur pentru cele doua team-uri. Dupa…

- Portarul ucrainean al CS Minaur, Anton Terekhov, a semnat cu Minaur pana in anul 2026. Potrivit csminaur.ro, conducerea clubului baimarean și jucatorul amintit au ajuns la un numitor comun, fiind stabilita prelungirea contractului pentru urmatoarele sezoane. Potrivit oficialilor clubului Minaur Baia…

- Runda a XI-a a Ligii Zimbrilor programeaza pentru echipa CSU din Suceava un nou duel cu gruparile din Ardeal. De aceasta data, vineri, de la ora 17.00, sucevenii vor da piept cu o formație de excepție, Potaissa Turda. Bucovinenii au facut intotdeauna partide bune in compania clujenilor, insa de aceasta…