- Duminica, in etapa a 23-a a Ligii Zimbrilor, Sala Sporturilor din Bacau programeaza un meci cu implicații serioase in zona de subsol a clasamentului. Astfel, de la ora 12.00, ocupanta locului 11, CSM Bacau primește vizita Politehnicii Timișoara, aflata cu un loc și un punct sub gazde. „CSMeii” antrenați…

- Reluarea campionatului Ligii Zimbrilor la handbal masculin dupa pauza impusa de meciurile echipei naționale a adus un duș rece pentruj CSM Bacau. Duminica, in etapa a 22-a, gruparea bacauana a cedat fara drept de apel, cu scorul de 41-35 (20-14) pe terenul penultimei clasate, Universitatea Cluj. Gazdele…

- Echipa de juniori 2, categorie de varsta 14-15 ani, pregatita de prof. George Calin la CSM Bacau este angrenata intr-o campanie de calificare la Turneul Speranța. Echipa bacauana, avand un parcurs impecabil ceea ce i-a adus maximum de puncte, are deja asigurat un loc de participare la Turneul Final.…

- Miercuri seara, CSM Bacau s-a impus cu 35-34 (14-18) in fața „lanternei roșii” CSM Alexandria, intorcand rezultatul in ultimele 38 de secunde de joc A lipsit doar Hitchcock. Și duminica, la Vaslui, și miercuri, la Bacau. La Vaslui, in etapa a 18-a din Liga Zimbrilor, CSM Bacau a revenit de la 23-27…

- CSM Bacau a cedat cu 27-26 partida de la Vaslui, dupa ce a revenit in ultimele doua minute de la 23-27 și a avut golul egalarii in mana lui Gabi Bujor in ultima secunda Final dramatic in derby-ul moldav dintre CSM Vaslui și CSM Bacau, adjudecat de gazde, cu 27-26 (15-12) duminica, in cadrul etapei […]…

- Marți seara, CSM Bacau a cedat la mare lupta, cu 34-29 (15-15) restanța din deplasare cu campioana Dinamo Sa te chinui teribil, mai mult de o repriza, cu Suceava, acasa și apoi sa o chinui teribil, mai mult de o repriza, pe campioana Dinamo, in deplasare. Totul, la distanța de numai doua zile. E cazul…

- CSM Bacau a fost invinsa categoric acasa de CSU din Suceava, cu 35-28, dupa o prima repriza neverosimila, incheiata cu 17-5 pentru oaspeți Așa ceva vezi rar. Foarte rar. Și balbele gazdelor, și galopul de sanatate al oaspeților, și reacția de senzație a publicului, prezent in numar mare in tribuna Salii…

- Invinsa cu 35-28 (15-13) de Minaur, in etapa a 16-a, CSM Bacau are obligația de a lua trei puncte duminica, intr-un meci cu o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii CSM Bacau a pierdut primul meci oficial din 2022, fiind invinsa miercuri seara, acasa, de Minaur Baia Mare, cu 35-28 (15-13),…