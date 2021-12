Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau trage cortina peste turul de campionat in aceasta seara. De la ora 18.00, bacauanii primesc vizita Potaissei Turda, intr-un joc la care este permis și accesul publicului, in baza certificatului verde și in limita a 30 la suta din capacitatea Salii Sporturilor. Din pacate, de la gazde va absenta…

- Perioada extrem de fasta pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. In ciuda problemelor financiare care au facut ca lotul bacauan sa fie redus la formatul XS, „CSMeii” au legat doua victorii ce le-au permis sa urce pe locul 9, cu 13 puncte, unul in plus fața de HC Buzau, ultima victima…

- In ciuda problemelor de lot și de buget, CSM Bacau a obținut cea de-a treia victorie stagionala, invingand cu 25-24 (13-10) pe CSM București. Joi, echipa lui Sandu Iacob va evolua pe terenul Buzaului. Intre timp, primarul Viziteu pregatește inlocuirea lui Adrian Gavriliu din funcția de director al clubului…

- Prim-divizionara de handbal masculin, CSM Bacau se pregatește de penultimul joc acasa din acest tur de campionat. Sambata, de la ora 12.00, „CSMeii” primesc vizita CSM-ului București. Deși oaspeții sunt mai bine cotați, bacauanii antrenați de Sandu Iacob ar putea sa-și forțeze din nou limitele și sa…

- La ultimul meci cu Saldatsenka in lot, CSM Bacau a invins ieri cu 29-26 (18-13) pe Universitatea Cluj. MVP-ul partidei a fost Vladuț Rusu, care a inchis poarta bacauana Reluarea Ligii Zimbrilor, dupa trei saptamani de pauza, a adus a doua victorie stagionala pentru CSM Bacau. Ieri, in etapa a noua a…

- Duminica, in etapa a șasea a campionatului, CSM Bacau a spart gheața, caștigand cu 24-21 (12-11) pe terenul „lanternei roșii”, CSM Alexandria Era cazul. Timpul. Și, in special, locul. Duminica, in etapa a șasea a Ligii Zimbrilor, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a pus punct seriei de infrangeri…

- CSM Bacau ramane la cota zero puncte, dupa ce a fost invinsa acasa, sambata, cu 26-23 (13-10) de CSM Vaslui la capatul unui joc in care arbitrii mureșeni Nacu și Rucoi au inclinat fraudulos balanța catre echipa lui Armanu Trebuia sa fie meciul primelor puncte din campionat. Și, implicit, al relansarii…

- Minaur Baia Mare- CSM Bacau 30-28 (16-13) A treia etapa de campionat, a treia infrangere pentru prim-divizionara de handbal masculin, CSM Bacau, care a pierdut miercuri, la Baia Mare, in fața Minaurului, cu 30-28. Din nou o infrangere la mare lupta, din nou o infrangere ce-și gasește alibi in lotul…