- CSM Bacau va evolua in Liga Zimbrilor și in ediția 2022-2023. Prezenta la barajul de menținere/ promovare de la Ghimbav ca urmare a faptului ca a incheiat campionatul pe locul 12, echipa bacauana și-a asigurat permanența matematica in prima liga ca urmare a victoriilior obținute vineri și sambata contra…

- Astazi, CSM Bacau joaca meciul cu Potaissa din finalul campionatului, dupa care, de vineri și pana duminica va participa la turneul de menținere/ promovare in prima liga, alaturi de Politehnica Timișoara, CSM Oradea și CSM Sighișoara Final de campionat, dar nu și de sezon pentru prim-divizionara de…

- CSM Bacau a pierdut și ultimul meci de pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Miercuri seara, in etapa a 25-a, bacauanii au cedat cu 32-29 (17-18) partida susținuta in compania Buzaului. Prin succesul de la Bacau, coroborat și cu eșecul suferit de Poli Timișoara la…

- CSM Bacau a fost eliminata din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, ratand astfel o noua accedere in careul de ași al competiției. Sambata, „CSMeii” a fost invinși pe teren propriu de Dobrogea Sud Constanța cu scorul de 25-29 (12-13), la capatul unui meci in care oaspeții au reușit sa se desprinda…

- CSM Bacau a fost invinsa categoric, cu 25-30 (9-14), acasa, de Poli Timișoara și pare harazita din nou barajului pentru evitarea retrogradarii E rau: cu șase infrangeri din opt meciuri disputate in 2022, CSM Bacau a coborat pe locul 12, fiind harazita unui nou baraj pentru evitarea retrogradarii. Dar…

- Duminica, in etapa a 23-a a Ligii Zimbrilor, Sala Sporturilor din Bacau programeaza un meci cu implicații serioase in zona de subsol a clasamentului. Astfel, de la ora 12.00, ocupanta locului 11, CSM Bacau primește vizita Politehnicii Timișoara, aflata cu un loc și un punct sub gazde. „CSMeii” antrenați…

- Reluarea campionatului Ligii Zimbrilor la handbal masculin dupa pauza impusa de meciurile echipei naționale a adus un duș rece pentruj CSM Bacau. Duminica, in etapa a 22-a, gruparea bacauana a cedat fara drept de apel, cu scorul de 41-35 (20-14) pe terenul penultimei clasate, Universitatea Cluj. Gazdele…

- Echipa de juniori 2, categorie de varsta 14-15 ani, pregatita de prof. George Calin la CSM Bacau este angrenata intr-o campanie de calificare la Turneul Speranța. Echipa bacauana, avand un parcurs impecabil ceea ce i-a adus maximum de puncte, are deja asigurat un loc de participare la Turneul Final.…