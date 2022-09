Handbal masculin/ Liga Zimbrilor: Au, au, au cu Minaur!

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau- Minaur Baia Mare (sambata, 17.30, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”) Dupa victoriile contra nou-promovatelor CSM Odorheiul Secuiesc și CSM Oradea, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau forțeaza un succes și impotriva unei echipe de cupa europeana. Și daca nu l-a obținut cu Steaua,…

- CSM Oradea- CSM Bacau (sambata, ora 18.00) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau are posibilitatea de a-și imbunatați zestrea de puncte la finalul acestei saptamani. Sambata, de la ora 18.00, in etapa a patra a Ligii Zimbrilor, „CSMeii” vor evolua pe terenul nou-promovatei CSM Oradea, care,…

- CSM Bacau a pierdut cu 22-25 (14-12) in fața Stelei o partida in care, timp de 51 de minute, tabela a fost de partea echipei antrenate de Sandu Iacob Duminica, in etapa a treia a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, CSM Bacau a primit vizita Stelei. „CSMeii” au dominat in mare parte intalnirea, insa…

- Etapa a treia a Ligii Zimbrilor programeaza al doilea joc al sezonului pe teren propriu pentru prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Duminica, de la ora 15.45, formația antrenata de Sandu Iacob va primi vizita Stelei intr-un joc de maxima atractivitate. „CSMeii” au inceput campionatul cu o…

- Victorioși in prima etapa a Ligii Zimbrilor, 33-25 cu CSM Odorheiul Secuiesc, handbaliștii CSM Bacau au fost foarte aproape de a bifa un rezultat favorabil și in deplasarea de la Focșani, din runda a doua. Deși au revenit de la 5-8 in min. 11, conducand apoi in buna parte ostilitațile, inclusiv la cinci…

- Un nou weekend cu meciuri de verificare pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Dupa ce saptamana trecuta au gazduit a 15-a ediție a Cupei Municipiului Bacau „Remax Welcome” la care au ocupat locul 3, dupa Steaua și HC Buziu 2012 și in care și-au prezentat in mod oficial lotul, „CSMeii”…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a inceput seria testelor in vederea Ligii Zimbrilor al carei start va avea loc pe 27 august. Primele jocuri de verificare ale verii au avut loc la finalul saptamanii trecute, la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau, cu ocazia tradiționalului…

- Deși mai are trei saptamani de vacanța, reluarea pregatirilor fiind fixata pentru data de 14 iulie, prim-divizionara de handbal masculin și-a definitivat lotul cu care va aborda sezonul 2022-2023. Din efectivul de anul trecut au ramas George Costea, Laurențiu Balaceanu (ambii cu contractele in derulare),…