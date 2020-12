Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri și joi, in Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, s-au disputat jocurile etapei a 13-a din Liga Zimbrilor. CS Minaur a intalnit campioana en-titre (caștigatoarea ultimelor patru ediții de campionat, neinvinsa in acest sezon), Dinamo reușind sa se impuna cu 28-23, dupa ce a condus meciul de la un capat…

- Runda a 13-a din Liga Naționala de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", va fi gazduita de „Sepsi Arena" din municipiul Sfantu Gheorghe și se va desfașura la mijlocul saptamanii curente. Miercuri, 16 decembrie, sunt programate primele patru partidele: CSU Suceava – Dunarea Calarași (incepand cu ora 10:15),…

- Vineri s-au disputat jocurile etapei a 12-a din Liga Zimbrilor. CS Minaur Baia Mare a jucat in Sala Polivalenta din București cu CSM Fagaraș, echipa pe care a invins-o cu 31-25 (17-12), dupa un meci pe care l-a condus de la inceput la sfarșit. Baimarenii s-au descurcat foarte bine, chiar și in lipsa…

- Miercuri dimineața a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile de finala ale EHF European Cup (fosta Challenge Cup), faza a competiției in care a intrat și CS Minaur Baia Mare, grație locului III ocupat in ultima ediție din Liga Zimbrilor. In urma tragerii la sorți, echipa noastra va intalni…

- Șase etape in opt zile, asta a insemnat turneul al doilea al Ligii Zimbrilor, disputat in cele doua sali de sport din Sf. Gheorghe, la fel ca și primul turneu. Am avut o echipa, Magnum Botoșani, care n-a jucat deloc, o alta, CSM Focșani, care a disputat o singura partida și o a treia, CSM […] Source

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau va decide astazi daca va pleca spre Sfantu-Gheorghe pentru a susține meciurile din etapele 8 și 9 ale Ligii Zimbrilor, cu CSU din Suceava (sambata, ora 11.00), respectiv Potaissa Turda (duminica, ora 19.15). Totul depinde de rezultatele testarilor anti-Covid-19…

- Joi se vor disputa cinci partide din cadrul etapei a 7-a din Liga Zimbrilor. Este etapa a patra din cadrul celui de-al doilea turneu de la Sf. Gheorghe. Minaur a pierdut miercuri primul meci oficial din acest sezon, in condițiile știute, condiții care, din pacate, vor fi relativ identice și la meciul…

- Turneul al doilea al Ligii Zimbrilor a inceput duminica la Sf. Gheorghe, cu jocurile etapei a IV-a. Nu s-au disputat doua partide, pentru ca Magnum Botoșani și CSM Bacau nu s-au prezentat. Cele doua echipe au anunțat FRH ca nu se pot prezenta datorita problemelor majore cauzate de Covid-19. Se spune…