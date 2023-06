Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a anuntat, luni, primul transfer din intersezon, componenta nationalei Andreea Popa, care a evoluat la Minaur Baia Mare, potrivit news.ro.Andreea Popa are 23 de ani, joaca pe postul de centru, iar in cariera a mai evoluat la echipele Dinamo Bucuresti, Rapid…

- Echipa masculina de handbal a celor de la CSM Constanta a oficializat un transfer inaintea noului sezon. Conform postarii de pe pagina lor de Facebook, CSM l a adus pe litoral pe Mikalai Aliokhin. "Jucatorul din Belarus ajunge pentru prima data in Liga Zimbrilor unde va evolua pentru echipa noastra",…

- Minaur Baia Mare și CSM Constanța se vor infrunta in ultimul act al Cupei Romaniei la handbal masculin. Finala Cupei Romaniei, Minaur Baia Mare - CSM Constanța, se joaca duminica, de la ora 17:30. Va fi televizata pe Pro Arena. Finala mica, CSM București - CSU Suceva, este programata de la 15:00. Sala…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, in Sala Polivalenta Lascar Pana, formația CSM București, scor 22-21, in semifinalele Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin. S-a jucat de la egal la egal pe aproape tot parcursul meciului, baimarenii reușind sa aiba in cateva randuri trei goluri avans.…

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare gazduiește sambata și duminica turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Sunt calificate CS Minaur Baia Mare, CSM Constanța, CSM București și CSU din Suceava.

- CSU Suceava va juca cu CSM Constanța in semifinalele final-four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin ce se va desfașura in perioada 13-14 mai, in sala “Lascar Pana” din Baia Mare. Se spune ca baimarenii au fost la manastirea Barsana doar sa evite echipa bucovinena. Au avut success. Calificata in…

- CS Minaur Baia Mare va intalni pe CSM București in primul meci din Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin. Celalalt meci va fi intre CSU Suceava și CSM Constanța. Meciurile vor avea loc sambata, 14 mai, in Sala Polivalenta din Baia Mare. Finalele se vor disputa duminica, 15 mai. Vlad HERMAN…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 25 martie, pe teren propriu, formația SCM Politehnica Timișoara, scor 33-31 (18-17), intr-un joc contand pentru etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin Fara Cabuț și Vujic, minus Fotache (eliminat in prima repriza), Minaur a controlat partida de la un…