- ​Echipa HCDS Constanta s-a calificat duminica, pe teren propriu, în turul secund al EHF European League la handbal masculin, dupa ce a învins formatia ungara Csurgoi KK, scor 31-28 (16-13), si în mansa a doua din primul tur al competitiei.Principalii marcatori ai partidei au…

- Primul meci al intalnirii s a disputat in Ungaria, iar astazi, la Constanta, s a jucat returul.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in turul doi preliminar al competitiei continentale European League, dupa ce a trecut in turul intai preliminar de formatia maghiara Csurgoi…

- Antrenorul secund al HC Dobrogea Sud, George Buricea, este de parere ca meciul cu Csurgoi KK, din mansa a doua a primului tur preliminar al EHF European League la handbal masculin, va fi mai greu decat cel din Ungaria. „Jucam in fața suporterilor dupa mult timp și trebuie sa ne adaptam noilor condiții.…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins in deplasare echipa maghiara Csurgoi KK, cu scorul de 27-23 (13-10), sambata, in mansa intai din primul tur preliminar al EHF Europa League la handbal masculin. Constantenii, care au cucerit saptamana aceasta Supercupa Romaniei, au controlat meciul de la un capat la…

- ​HC Dobrogea Sud Constanta a câștigat Supercupa României la handbal masculin, dupa ce s-a impus în fața campioanei en-titre, Dinamo Bucuresti, la Alexandria, scor 19-18. A fost primul meci oficial al antrenorului Xavi Pascual la Dinamo.Xavi Pascual, antrenorul care conduce…

- Pe 25 august, HCDS va intalni campioana en titre a Ligii Nationale, Dinamo Bucuresti, in Supercupa Romaniei.Reprezentanti ai echipei masculiune de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustin la aceasta ora o conferinta de presa pe tema meciului cu Dinamo Bucuresti, din Supercupa Romaniei, si a primei manse…

- HC Dobrogea Sud Constanta si Csurgoi se dueleaza din nou in cupele europene. In 2019, in Cupa EHF, echipa maghiara a mers mai departe dupa un meci dramatic. Acum, intalnirea e in European League, iar returul se disputa la Constanta. Echipa masculina HC Dobrogea Sud Constanta intalneste in turul intai…

- Nu mai puțin de 74 de echipe vor participa la ediția 2021-2022 a EHF European Cup. Tragerea la sorți pentru primul tur a avut loc la sediul EHF de la Viena. 30 dintre echipe au intrat in urne, meciurile din primul tur fiind programate pe 21/22 și 28/29 septembrie. Printre cele 30 de echipe se […] Source