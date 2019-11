Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti si AHC Dunarea Calarasi se vor infrunta in cel mai interesant meci din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. SCM Poli Timisoara, detinatoarea trofeului, va juca in deplasare cu CSU Pitesti.…

- Croatul Ante Kuduz, de la Dinamo Bucuresti, a fost ales cel mai bun jucator al etapei a saptea a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, in urma prestatiei din meciul cu Kadetten Schaffhausen, in ancheta realizata pe pagina de Facebook a competitiei. Interul stanga Kuduz a marcat 10 goluri pentru…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti va evolua pe terenul formatiei CSU Targoviste, in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:00, intr-un meci contand pentru etapa a noua din cadrul Seriei C a Diviziei A. Pentru jucatoarele pregatite de antrenorii Florin Ciupitu si Nicolae Nimu,…

- Petre Apostol Dupa esecul suferit pe teren propriu in duelul pentru prima pozitie a Seriei C in Divizia A, echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti va evolua in deplasare, astazi, de la ora 13:00, in compania formatiei National Ramnicu Valcea. Echipa pregatita de antrenorii Florin Ciupitu si…

- CSU Suceava a dispus, ieri, in sala „Dumitru Bernicu" cu scorul de 33-24 (18-11) de CSU Galati, intr-un joc contand pentru etapa a V-a a seriei A, Divizia A de handbal masculin. Meciul se anunta a fi unul dificil, avand in vedere faptul ca gruparea oaspete era cotata printre gruparile ...

- La finele saptamanii, gruparea CSU Suceava a debutat in noul sezon al Diviziei A, pe terenul formației Politehnica Iași. Sucevenii au dominat autoritar partida și s-au impus clar, la final, cu scorul de 30-19. “A fost o victorie meritata. Am inceput puțin mai greu partida, probabil jucatorii au resimțit…

- Handbalul masculin iesean reinvie. Joi in Sala Polivalenta, Politehnica Iasi disputa primul meci oficial al sezonului 2019-2020, in care va activa in Divizia A. Esalonul ecund handbalistic la masculin are patru serii, iar din seria A fac parte Poli, CSU Suceava, CS Botosani, CSU Galati si CSU Targoviste…

- Toate echipele sucevene inscrise in Campionatele Naționale de handbal masculin pentru juniori I și II au inceput cu dreptul sezonul competițional 2019-2020. Foarte interesant este faptul ca in seria A la juniori I, LPS Suceava, antrenata de Iulian Dugan, o are ca adversara directa pe CSU Suceava, pregatita…