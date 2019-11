CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins echipa elvetiana Kadetten Schaffhausen, cu scorul de 27-26 (15-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D. Dinamo, invincibila in primele sapte etape ale sezonului european, a reusit sa se impuna intr-un meci foarte echilibrat, in care a fost, totusi, in avantaj in marea majoritate a timpului. Dupa 3-1 si 5-3, campioana Romaniei a avut pentru prima oara trei goluri avans in min. 12, 7-4, iar in min. 18 a condus singura data la patru goluri, 10-6. Ecartul a scazut in finalul…