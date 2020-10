Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti a pierdut, marti, pe teren propriu, cu formatia portugheza Sporting CP, scor 25-27 (15-16), in primul meci din Grupa B a EHF European League.Meciul s-a disputat fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare, insa fanii dinamovisti au fost ”alaturi”…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti va debuta pe teren propriu, in 20 octombrie, cu Sporting CP, in grupa B a EHF European League, anunța news.ro.Programul complet al meciurilor formatiei dinamoviste este: cu Sporting CP (acasa, 20 octombrie), cu IFK Kristianstad (deplasare, 27 octombrie),…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti va evolua in grupa B a EHF European League, in care va avea ca adversare USAM Nimes Gard (Franta), Tatran Presov (Slovacia), Fuchse Berlin (Germania), Sporting CP (Portugalia) si IFK Kristianstad (Suedia), s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut…

- Echipele de handbal masculin Potaissa Turda si HCDS Constanta au ratat marti, in deplasare, calificarea in grupele EHF European League, dupa ce au fost invinse de formatiile Fenix Toulouse, respectiv Sporting CP, in a doua mansa din turul secund al competitiei.Potaissa Turda a fost invinsa…

- Mansa secunda din turul doi preliminar al EHF European League se joaca marti, de la ora 21.45. In tur, la Constanta, scorul a fost egal, 27 27. Ionut Stanescu spune ca HCDS are sansa ei si o va fructifica la maximum. Echipele masculine de handbal Sporting Lisabona si HC Dobrogea Sud Constanta se intalnesc…

- Antrenorul HCDS, Djordje Cirkovic, a declarat ca Sporting Lisabona, adversara echipei sale in meciul de deseara, este in crestere de forma fata de sezonul precedent. „Au schimbat 3-4 jucatori, mi se pare ca au o echipa mai buna decat anul trecut. In primul 7 sunt jucatori cu mare experiența. Și cand…

- HC Dobrogea Sud Constanta o va intalni pe Sporting Lisabona, iar AHC Potaissa Turda o va infrunta pe Fenix Toulouse HB in turul al doilea preliminar al competitiei masculine de handbal EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Viena. Ambele echipe romanesti vor…

- HC Dobrogea Sud a facut un pas important spre turul al doilea preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League dupa ce a invins formatia rusa HC Victor Stavropol cu scorul de 26-18 (11-8), sambata, la Constanta, in prima mansa din turul intai preliminar. HC Dobrogea a avut trei goluri…