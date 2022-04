Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la Dinamo București, intr-o partida ce va conta pentru faza optimilor de finala din Cupa Romaniei. Cele doua echipe au ajuns... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni, 4 aprilie, la sediul Federatiei Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Iata programul jocurilor: CS Rapid București - SCM Gloria BuzauCSM Galați - CS Magura CisnadieSCM Ramnicu Valcea - SCM Craiova/CS Minaur…

- In primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin, CSU din Suceava a evoluat pe terenul echipei de Divizie A, CSU Galați. Dupa o prima repriza destul de echilibrata, formația suceveana s-a desprins și a caștigat extrem de clar cu 42-31. In cadrul optimilor de finala, CSU din Suceava va intalni tot…

- Azi, de la ora 15.30, CVSU din Suceava va juca la Galați in primul tur al Cupei Romaniei Fan Courier la handbal masculin. Formația suceveana vine dupa un eșec nemeritat in Liga Zimbrilor și dorește sa se reabiliteze pe malul Dunarii. Totuși, pentru elevii profesorului Petru Ghervan esențial este meciul…

- Minaur s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European Cup pentru al doilea an consecutiv. Astazi, la tragerea la sorți efectuata la Viena, ne-am cunoscut și viitoarea adversara, HC Victor (Rusia), primul meci fiind programat in deplasare. Sferturile de finala vor avea loc pe 26 martie și 2 aprilie.…

- CSU din Suceava a avut un start fulminant in acest an reușind trei victorii consecutive in Liga Zimbrilor. Elevii profseorului Petru Ghervan au trecut pe rand de Poli Timșoara, CSM Bacau și CSM București și azi, in etapa a XIX-a vor evolua pe terenul celor de la CSM Vaslui, de la ora 18.00. In tur,…

- Suedia a devenit campioana europeana la handbal masculin, dupa victoria din finala cu Spania, scor 27-26, dar antrenorul echipei CSU Suceava, profesorul universitar doctor Petru Ghervan și-ar fi dorit ca titlul sa fie cucerit de Franța. Franța s-a clasat pe locul 4, fiind invinsa in finala mica de Danemarca,…

- Invingatori cu 3-0 in prima manșa a optimilor de finala cu 3-0 in fața celor de la United Volleys Frankfurt, campioana Romaniei, Arcada Galați, aveau nevoie de doua seturi in returul pentru a se califica in sferturi. Meciul a avut o desfașurare dramatica, o contribuție majora la rezultatul incredibil…