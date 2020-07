Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestei luni au reluat pregatirea competiționala și echipele de handbal masculin juniori II și III ale CSU din Suceava. La fel ca și toți ceilalți sportivi de la nivel mondial și tinerii suceveni au avut o pauza de circa trei luni cauzata de pandemia de coronavirus. In pofida incercarii…

- Echipa de handbal masculin CSU din Suceava vrea sa inceapa pregatirea la mijlocul acestei saptamani cu respectarea tuturor normelor de protecție impotriva coronavirus. Formația suceveana este singura formație care mai lupta intr-o competiție oficiala din actualul sezon competițional, elevii antrenorilor…

- Gruparea de handbal masculin CSU Suceava este de neoprit in aceste zile pe piața transferurilor. Nu mai puțin de opt jucatori a inregimentat formația antrenata de Adrian Chiruț și Iulian Andrei in ultima saptamana și jumatate. Ultimul sosit este ucraineanul Vicheslav Sadovyi, handbalist care ...

- Singura echipa suceveana care mai lupta pentru actualul sezon competițional este cea de handbal masculin, CSU. Dupa macedoneanul Kostandin Petrov și romanii Alin Campan, Valentin Anton, Alexandru Dascalu, portarul Darius Makaria și internaționalul turc Baran Nalbantoglu, gruparea pregatita de Adrian…

- Gruparea CSU Suceava s-a intarit serios zilele acestea in perspectiva turneului pentru promovare in Liga Naționala, care va avea loc, cel mai probabil, la sfarșitul lunii iulie. Formația antrenata de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a transferat practic o echipa intreaga in mai puțin de doua ...

- Echipa de handbal masculin CSU din Suceava a realizat al cincilea transfer inainte de barajul pentru promovarea in Liga Naționala. Dupa macedoneanul Kostandin Petrov și romanii Alin Campan, Valentin Anton și Alexandru Dascalu, gruparea pregatita de Adrian Chiruț și Iulian Andrei l-a inregimentat pe…

- Federația Romana de Handbal a lamurit definitiv, in ultima intalnire a Consiliului de Administrație, problemele legate de campioanele din Ligile Naționale, atat la masculine, cat și la feminin și situația din Cupa Romaniei. A ramas, un pic neclar, modul de promovare in primul eșalon valoric, la masculin…

- Consiliul de Administrație al FR de Handbal a decis sa nu acorde titlurile in acest sezon in Ligile Naționale! Decizia a fost adoptata cu 11-5 la voturi. Hotararea a fost unitara pentru feminin și masculin. Argumentul a fost ca ambele competiții sunt organizate de aceeași entitate, Federația Romana…