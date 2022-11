Stiri pe aceeasi tema

CSM CSU Oradea si SCM ''U'' Craiova, doua dintre reprezentantele noastre in cupele europene, au obtinut victorii, sambata, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.

CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe CSM Vaslui cu scorul de 40-31 (17-18), sambata, intr-o partida din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal masculin, informeaza Agerpres.

Trei meciuri din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal masculin s-au incheiat cu rezultate de egalitate identice, 31-31, lucru statistic improbabil.

Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana FCC Baschet UAV Arad au obtinut victorii in deplasare, sambata, in meciurile jucate in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet feminin.

CSM Constanta a reusit a patra sa victorie consecutiva in Liga Nationala de handbal masculin, 37-29 (19-15) cu CSM Bacau, sambata, pe teren propriu, in etapa a opta.

Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si vicecampioana CSO Voluntari au debutat cu victorii, joi, in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin.

CS Rapid Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au debutat cu victorii in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin, miercuri, pe teren propriu.

Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare este a treia romaneasca eliminata din turul I al European League, dupa CSM Constanta si Potaissa Turda.