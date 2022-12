Stiri pe aceeasi tema

CSM Constanta si Minaur Baia Mare au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres.

CSM CSU Oradea si SCM ''U'' Craiova, doua dintre reprezentantele noastre in cupele europene, au obtinut victorii, sambata, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres.

RC Barlad si CS Navodari au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a sasea a fazei play-out a Ligii Nationale de rugby.

CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe CSM Vaslui cu scorul de 40-31 (17-18), sambata, intr-o partida din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal masculin, informeaza Agerpres.

CSM Arcada Galati si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii la limita, sambata, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin,anunța Agerpres.

Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia FTC Budapesta, scor 35-31 (15-17), in mansa retur din turul II al European League, si a ratat astfel calificarea in faza grupelor. Romania nu va mai avea echipa in competitie in acest sezon.

CS Rapid Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au debutat cu victorii in noua editie a Ligii Nationale de baschet masculin, miercuri, pe teren propriu.

Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, formatia FTC Budapesta, scor 33-31 (17-14), in prima mansa din turul II al European League.