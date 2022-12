Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe ACS HC Buzau 2012 cu scorul de 36-30 (17-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.Campioana a fost condusa la pauza (17-19), dar a avut o evolutie mult mai buna in repriza secunda si a castigat…

- CSM Constanta si Minaur Baia Mare au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vicecampioana la handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat, miercuri, ca jucatoarele Kaliadou Niakate si Laura Glauser au suferit interventii chirurgicale si vor fi indisponibile in urmatoarea perioada competitionala, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSM Bucuresti a obtinut o victorie facila in fata echipei cehe DHK Banik Most, cu scorul de 40-25 (25-13), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CSM Bucuresti a invins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 35-25 (19-14), joi, in Sala Apollo din Capitala, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a invins joi, pe teren propriu, formatia SCM Craiova, scor 35-25 (19-14), in ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii Nationale. O etapa se mai joaca pana la intreruperea campionatului, pentru Campionatul European, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia daneza Odense Handbold, scor 31-27 (16-13), in etapa a IV-a a grupei A din Liga Campionilor. Cristina Neagu a marcat 10 goluri, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia Krim Ljubljana, scor 30-28 (17-19), in primul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…