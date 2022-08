Echipa Austriei a castigat Campionatul European EHF de handbal masculin Under-18, gazduit de Craiova, duminica, dupa ce a invins Ucraina in finala, cu 30-23 (15-12). In urma acestui succes, Austria s-a calificat in esalonul european de elita, dar si la Campionatul European Under-20 din 2024, precum si la Campionatul Mondial Under-19 din 2023. Romania a ocupat locul al treilea, dupa ce a invins Finlanda cu 36-33 (22-13), in meciul pentru locurile 3-4. Romania se impusese in fata Finlandei si in grupa, cu 38-33. Pentru echipa antrenata de Adrian Petrea au marcat in finala mica Teodor Stefan 9 goluri,…