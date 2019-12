Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit in aceasta seara meciul din etapa a 14 a prima a returului din Liga Nationala de handbal masculin, dintre HC Dobrogea Sud si Minaur Baia Mare. Victoria le a apartinut gazdelor, scor 32 28 17 13 .Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: Fabio Chiuffa 7 goluri, Ionut…

- Marti, la sediul FR Handbal, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din faza sferturilor de finala a Cupei Romaniei la masculin, potrivit news.ro.Potrivit tragerii la sorti, in sferturi se vor juca, in mansa unica, meciurile CSM Botosani – Poli Timisoara, Dinamo Bucuresti – Potaissa Turda,…

- CS HC Buzau 2012 s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, dupa ce a invins in deplasare formatia CSM Sighisoara (Divizia A), cu 39-24 (19-13), sambata, in primul meci din optimi, potrivit site-ului FRH. Mironescu si Dumitrana au fost cei mai buni marcatori ai buzoienilor.…

- Vicecampioana AHC Dobrogea Sud a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 31-31 (15-13), miercuri seara, la Constanta, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Gazdele au condus cu 31-28, dar primit trei goluri in ultimele doua minute, iar meciul s-a terminat…

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a antrenat de zor, la Sala Sporturilor, in formula completa, in vederea meciului de astazi, de la Buzau. Ignat și Ilie sunt refacuți, Nistor a intrat deja in meciul de la Csurgo, iar Buricea s-a pregatit cot la cot cu coechipierii pentru a continua sa joace in intrecerea…