- Etapa a 13 a a Ligii Nationale de handbal masculin programeaza, astazi, de la ora 18.25 in direct la TVR1 , in Sala Sporturilor din Constanta, meciul HC Dobrogea Sud Steaua Bucuresti, din etapa a 13 a de campionat, ultima a turului.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sase, cu 19 puncte,…

- HC Dobrogea Sud si Politehnica Timisoara s au intalnit astazi la Constanta, in etapa a noua a Ligii Nationale de handbal masculin, iar victoria le a apartinut gazdelor, scor 29 22, dupa ce oaspetii au condus la pauza cu 13 12.Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Irakli Chikovani 7 goluri 4 de la 7 m , Ionut…

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final. …

- CSM Vaslui a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 28-24 (13-11), marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Poli a inceput foarte bine si a condus cu 3-0, controland meciul in prima sa treime, conducand ultima oara cu cu 9-8…

- Antrenamentele echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud Constanta se desfasoara in efectiv redus in aceasta perioada, dupa ce noua dintre componentii lotului, atat romani, cat si straini, au fost convocati la actiuni ale loturilor nationale.Noul selectioner al Romaniei, Rares Fortuneanu, i a chemat…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea a castigat dramatic meciul cu CSM Bucuresti, cu scorul de 20-19 (9-10), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal feminin. Gazdele au marcat golul victoriei in ultimele secunde, prin brazilianca Samara Da Silva. SCM…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat in turul al doilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin, dupa ce a dispus de formatia turca CIP Travel Antalyaspor AS, cu scorul de 29-16 (16-9), duminica, pe teren propriu, in mansa a doua a primului tur preliminar potrivt news.ro Dupa 24-24 in prima…