- Selectionata de tineret a Romaniei a fost invinsa de Macedonia de Nord cu scorul de 31-26 (15-15), marti, la Tri Lilije Lasko, intr-un meci din Grupa I a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din Slovenia. Romania a condus in prima repriza cu 8-5, dar la pauza scorul a fost egal, 15-15.…

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost invinsa de Franta cu scorul de 30-25 (15-13), luni, la Celje, in Grupa I (locurile 9-16) a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din Slovenia. Franta a condus de la un capat la altul al meciului, tricolorii nereusind sa egaleze niciun moment. …

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei cu scorul de 32-26 (17-12), joi seara, la Celje, in Grupa D a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din Slovenia. Dupa 27-35 in fata Norvegiei, tricolorii au pierdut fara drept de apel si in fata echipei Ungariei, iesind…

- Debut nefericit pentru tricolori! Romania a fost invinsa de Norvegia cu scorul de 35-27 (16-13), miercuri, la Celje, in meciul sau de debut in Grupa D a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din Slovenia. Tricolorii au condus o singura data in acest meci, in min. 2 (1-0), dupa care scandinavii…

- A treia zi de la EURO a produs și prima “surpriza”, in meciul dintre Slovenia și Danemarca. Slovenii au reușit sa smulga un punct din meciul cu Danemarca, dupa ce au fost conduși mai mult de o ora. Olanda a rasturnat situația in meciul cu Polonia și a caștigat, dupa ce polonezii au deschis scorul, […]…

- Interpreta Natalia Barbu nu a reușit sa se califice in finala Eurovision 2024. Ea a reprezentat Republica Moldova cu piesa „In the middle”. {{745850}}Natalia Barbu a urcat pe scena de la Malmo, Suedia, in prima semifinala. Tot in prima semifinala au concurat artiști din Ucraina, Cipru, Polonia, Serbia,…

- Intre 26-28 aprilie s-a desfașurat la Arena Oradea, Cupa Exclusive & ORRO International Exclusive Championship – Concurs Internațional de dans sportiv. La competiție au participat peste 800 de sportivi de la 78 de cluburi din Romania, dar și din alte țari, precum Italia, Albania, Grecia, Ungaria, Moldova,…