- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la CSM Odorheiu Secuiesc, intr-o partida ce va conta pentru etapa a II-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Turdenii vor evolua intr-o sala cu multe amintiri placute, pe terenul unei nou-promovate. CSM Odorheiu Secuiesc a pierdut primele…

- La fel cum o facem in fiecare an, incepand din 2016, vom transmite și in acest an meciurile Turzii din Liga Zimbrilor. Primul meci transmis din acest an va fi cel de miercuri, cand Potaissa Turda va juca pe terenul celor de la CSM Odorehiu Secuiesc. Meciul va conta pentru etapa a II-a din Liga [...]…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-au desfașurat primele partide din noul sezon al Ligii Zimbrilor. Primul meci s-a jucat la Constanța, luni, unde CSM Constanța s-a impus in fața celor de la CSM Focșani, scor 22-18. Miercuri, de la ora 18:00, Potaissa Turda a caștigat duelul cu Poli Timișoara, scor 27-24.…

- Potaissa Turda a inceput excelent sezonul 2022-2023, reușind sa se impuna in fața celor de la Poli Timișoara. Meciul cu banațenii a contat pentru prima etapa din Liga Zimbrilor. Urmatoarele doua partide vor fi contra celor de la IK Savehof, in turul I preliminar din EHL. La finalul partidei cu Timișoara,…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 27-24, in fața celor de la Poli Timișoara, intr-un meci ce a contat pentru prima etapa din cadrul Ligii Zimbrilor. Elevii antrenați de Horațiu Gal au inceput mai bine partida și s-au distanțat la trei goluri (4-1). Distanța nu a fost indeajuns, banațenii reușind…

- Potaissa Turda a pierdut azi, scor 25-26, pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, in cel de-al doilea amical din aceasta vara. Turdenii s-au vazut conduși la pauza cu patru goluri, 16-12. In partea a doua elevii antrenați de Horațiu Gal au reușit sa revina, insa victoria le-a aparținut gazdelor, scor…

- Astazi, in sala „Gheorghe Barițiu” s-a desfașurat primul antrenament al jucatorilor de la Potaissa Turda din noul sezon. De la antrenament nu au lipsit nou-veniții: Mihai Popescu, Luka Groff și Janja Vojvodic. Din pacate, turdenii nu au scapat de accidentari, Cintec, Szoke și Ghița fiind indisponibili…