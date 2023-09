Stiri pe aceeasi tema

- Magnificii de la Potaissa Turda te aștepta sambata la meci! Potaissa Turda va evolua sambata, de la ora 18:00, contra celor de la CSM Focșani, intr-o partida ce se va desfașura in sala „Gheorghe Barițiu” și care va fi transmisa in direct pe canalul YouTube al TurdaNews. Turdenii vin dupa doua infrangeri…

- Jucatorii turdeni aduc acuze arbitrajului de la partida Minaur Baia Mare – Potaissa Turda, meci caștigat de maramureșeni, in ultima secunda, scor 34-33. „Cum am lasat puțin garda jos, in sensul ca n-am comentat delegarea, cum ne-au executat. Dupa ce au facut ce-au facut la meciul Buzau – CSM București,…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 26-28, pe teren propriu, in fața celor de la CSM București, intr-o partida ce a contat pentru etapa a III-a, din Liga Zimbrilor. Primul gol a venit in minutul 3, Turda reușind sa marcheze prima, prin Gabi Dumitriu. A urmat apoi o reacție buna a CSM-ului, care a…

- Potaissa Turda a remizat ieri, scor 27-27, in cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor. TurdaNews continua campania „magnificul meciului”, in care suporterii pot vota cel mai bun jucator al acestei partidei. Sondajul este deschis timp de 24 de ore (pana maine la ora 15:00). La fel ca in fiecare sezon din…

- Potaissa Turda a remizat astazi, scor 27-27, in fața celor de la CSM Constanța, intr-o partida ce s-a desfașurat la Medgidia și care a contat pentru etapa a II-a din cadrul Ligii Zimbrilor. Turda a inceput excelent meciul și s-a distanțat la doua goluri inca din startul partidei (1-3, min 7). A fost…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la CSM Constanța, intr-o partida care va conta pentru etapa a II-a, din Liga Zimbrilor. „Delfinii” vin dupa un inceput de sezon excelent, reușind una dintre marile surprize ale inceputului de sezon in Europa, calificandu-se in grupele…

- Potaissa Turda va evolua sambata și duminica in Italia (Sassari), in ultimul turneu amical din aceasta vara. Turdenii vor debuta sambata (21:30) in a doua semifinala, contra italienilor de Junior Fassano. In cealalta semifinala, in cea de-a doua semifinala se vor intalnii italienii de la Raimond Sassari…

- Potaissa Turda va evolua astazi, incepand cu ora 12:30, contra celor de la CSM București, in cea de-a patra partida amicala din aceasta vara. Turdenii au caștigat duelul cu CSM Sighișoara, iar apoi au pierdut urmatoarele doua jocuri amicale, la Minaur Baia Mare și Dinamo București, ambele partide fiind…