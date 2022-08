Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda va evolua in acest week-end la ultimul turneu amical din aceasta vara. Turdenii vor juca astazi, de la ora 17:00, contra sarbilor de la Metaloplastika Sabac, in prima semifinala a turneului ce se va juca in sala „Constantin Jude” din Timișoara. In cealalta semifinala, de la ora 19:00,…

- Potaissa Turda va evolua la finalul acestei saptamani la Timișoara, in turneul amical Cupa „Poli”. Pe langa Potaissa Turda și gazdele competiției, la turneu vor mai participa Metaloplastika Sabac (Serbia) și RK Skopje (Macedonia). Echipa antrenata de Horațiu Gal va evolua vineri, de la ora 17:00, contra…

- Potaissa Turda va disputa miercurea viitoare primul meci oficial din sezonul 2022-2023. Turda va primi vizita celor de la Poli Timișoara, pe 24 august, la ora 18:00. La finalul saptamanii viitoare, Potaissa Turda va evolua in Suedia, in manșa tur a primului tur preliminar din cadrul European Handball…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta dimineața, scor 33-26, in cea de-a doua partida amicala de la Oradea. La fel ca și in meciul de ieri (caștigat de Turda, scor 23-19), echipa antrenata de Horațiu Gal s-a distanțat pe tabela inca din prima repriza, avand un avans de patru goluri la pauza (19-15). In…

- Potaissa Turda va evolua in acest week-end, contra celor de la Oradea, in doua partide amicale. Ambele meciuri vor avea loc pe terenul oradenilor, echipa care a promovat in prima liga la finalul sezonului trecut. Antrenorul Horațiu Gal nu se va putea baza pe cei patru jucatori accidentați: Marius Szoke,…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-33, duelul contra celor de la CSU Suceava, primul meci amical al turneului de la Baia Mare. Turdenii s-au vazut inca de la pauza, cand bucovinenii aveau un avans de doua goluri (16-18). Pana la final, diferența a crescut in favoarea Sucevei, scor 33-28. Antrenorul…

- Astazi, in sala „Gheorghe Barițiu” s-a desfașurat primul antrenament al jucatorilor de la Potaissa Turda din noul sezon. De la antrenament nu au lipsit nou-veniții: Mihai Popescu, Luka Groff și Janja Vojvodic. Din pacate, turdenii nu au scapat de accidentari, Cintec, Szoke și Ghița fiind indisponibili…

- Clubul AHC Potaissa Turda a anunțat cel de-al treilea transfer din aceasta vara. Sarbul Janja Vojvodic, care evolueaza pe postul de coordonator de joc, va evolua in urmatoarea perioada pentru Potaissa Turda. Vojvodic (27 ani) a mai evoluat in Liga Zimbrilor pentru Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj…