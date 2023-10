Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda va evolua maine, de la ora 17:30, in sala „LPS” din Suceava, contra celor de la CSU. Turdenii merg la Suceava dupa doua victorii la scor, 39-31 la Bacau și 37-29 cu Universitatea Cluj. De partea cealalta, și Suceava și-a caștigat ultimele doua partide, 39-35 cu Buzaul și 39-30 la Sighișoara.…

- Au trecut șapte etape din Liga Zimbrilor, iar Potaissa Turda are unul dintre cele mai bune atacuri din campionatul Romaniei, avand 235 de goluri marcate (locul 3, dupa Dinamo și Suceava). Cel mai bun marcator al echipei turdene este Dragoș Hanțaru, cu 51 de goluri. Cristi Ghița se afla pe locul 2, cu…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la Universitatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VII-a din Liga Zimbrilor. Turdenii vin dupa unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon, 39-31 pe terenul celor de la CSM Bacau, meci in care Cristi Ghița a marcat…

- AHC Potaissa Turda a anunțat punerea in vanzare a biletelor pentru meciul de duminica, dintre Potaissa și Universitatea Cluj. Meciul se va juca in sala „Gheorghe Barițiu”, incepand cu ora 18:00. Biletele se pot achiziționa de la sala „Gheorghe Barițiu”, prețul unui bilet fiind de 10 lei. Cu o ora inainte…

- Dupa doua etape scurse din divizia a doua a handbalului romanesc (Divizia A1), fetele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” sunt lidere in seria C. Dupa ce a caștigat duelul cu Universitatea Cluj din prima etapa (31-30), fetele antrenate de Mihaela Tivadar au caștigat…

- Dragoș Hanțaru a fost ales „magnificul meciului” dintre CSM Constanța și Potaissa Turda. Partida disputata joi s-a terminat la egalitate, scor 27-27. Dragoș Hanțaru este pentru a doua etapa la rand numit „magnificul meciului”, de catre suporterii care au votat pe site-ul nostru. Sondajul a fost de ieri…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:30, contra celor de la CSM Constanța, intr-o partida care va conta pentru etapa a II-a, din Liga Zimbrilor. „Delfinii” vin dupa un inceput de sezon excelent, reușind una dintre marile surprize ale inceputului de sezon in Europa, calificandu-se in grupele…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 33-31, in fața celor de la CSU Suceava, in cea de-a doua semifinala a turneului amical ce se joaca astazi și maine la Turda. „Magnificii” au inceput bine jocul și au reușit sa se distanțeze pe tabela la doua goluri. Avantajul a ramas constant pe tabela pana pe final…