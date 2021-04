Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare a reușit azi, 8 aprilie, sa se impuna in fața celor de la Dobrogea Sud Constanța, scor 31-25, la finalul unui meci foarte bun facut de elevii antrenați de Alexandru Sabou. In meciul tur Constanța reușea sa se impuna in fața minauriștilor, meciul de atunci…

- Alexandru Sabou a debutat cu victorie in calitate de principal la echipa masculina de handbal CS Minaur, dupa 25-22 (14-10) cu CSM Reșița. Sigur, victoria echipei noastre era previzibila, poate multa lume se aștepta la un succes la scor, insa acum, cel mai important lucru este ca s-au luat toate cele…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare joaca la foc automat in ultimul interval. A fost dubla cu ciprioții de la Famagusta ratata “la mustața”, iar intre cele doua jocuri europene a fost un meci de campionat cu Botoșani. Urmeaza joi și vineri alte doua jocuri din Liga Zimbrilor, primul cu CSM…

- Marți și miercuri, la Sf. Gheorghe, sunt programate jocurile etapei a 14-a din Liga Florilor MOL la handbal feminin, penultima din tur. Dupa victoria categorica din partida cu Dunarea Braila, din sferturile de finala ale EHF European League (28-21), echipa noastra va juca marți dimineața, cu nou promovata…

- Etapa a optsprezecea din Liga Zimbrilor care se desfașoara in Baia Mare a inceput cu partida dintre Minaur Baia Mare și Magnum Botoșani. Victorie in ultima suta de metri obținuta de Minaur Baia Mare, impotriva echipei Magnum Botoșani. Magnum Botoșani a pornit cu gandul de a caștiga aceasta partida,…

- In urma testelor efectuate inaintea plecarii echipei de handbal masculin a CS Minaur spre București, pentru jocul din etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor, șapte persoane din cadrul secției au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, iar DSP Maramureș a decis intrarea in izolare a echipei baimarene (de la…

- Miercuri și joi se vor disputa la Sf. Gheorghe primele doua etape din returului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. La startul intrecerii vom avea acum doar 15 echipe, deoarece Dunarea Calarași s-a retras din competiție, iar rezultatele inregistrate de ea pana acum au fost anulate. O decizie care ajuta…

- Duminica, 24 ianuarie, de la ora 15.00, CS Minaur va juca al doilea meci din grupa C a EHF European League, in deplasare, cu echipa rusa Astrahanocka Astrahan (in direct la Digi 3). Va fi al doilea joc al fetelor noastre in aceasta competiție, dupa victoria cu 33-29 din prima etapa, cu Storhamar. Astrahanocka…