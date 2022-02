Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, de la ora 18.00, CS Minaur va juca in deplasare cu CSM Bacau, intr-un joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. O partida dificila pentru echipa noastra, in fața unei grupari foarte harnice, care da totul pe teren, cam așa cum arata toate echipele pe la care trece Sandu Iacob. In tur,…

- Luni dimineața, CS Minaur a jucat primul meci oficial din acest an, in deplasare, cu CSM Alexandria, un joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Zimbrilor, disputat in devans, deoarece baimarenii sunt angrenați și in cupele europene. Baimarenii vor merge de la Alexandria direct in Bacau, acolo unde vor…

- Liga Zimbrilor este foarte aproape de reluare, iar echipele din prima liga se straduiesc sa organizeze meciuri de pregatire. Minaur va juca miercuri, 26 ianuarie, de la ora 17.00, un meci de pregatire in deplasare, cu CS “U” Cluj-Napoca. In Ligii Zimbrilor Minaur va disputa un prim joc luni, 31 ianuarie,…

- Vineri, 17 decembrie, de la ora 18.00, sala “Gheorghe Barițiu” din Turda va fi gazda partidei dintre AHC Potaissa și CS Minaur Baia Mare, joc restant din cadrul etapei a 12-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Adrian Nacu și Adrian Rucoi din Targu Mureș, in timp ce observator FRH va fi Gheorghe…

- Sambata, de la ora 11.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo București, joc din cadrul etapei a 14-a din Liga Zimbrilor. Jocul va fi arbitrat de Adrian Manafu (București) și Dan Pavel (Buzau), in timp ce observator din partea FRH va fi Cristian…

- Aidoma meciului disputat in tur la Suceava, Minaur s-a impus și miercuri la limita, iar echipa din Suceava a ratat un atac in ultimele secunde, din situație de unu la unu. Ideea este ca Minaur a obisnut șase puncte din cele doua meciuri, adica maximum, iar acest lucru este cel mai important. A fost…

- Miercuri, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Steaua București, joc din cadrul etapei a 13-a din Liga Zimbrilor. Pentru ca Minaur joaca in cupele europene, a cerut ca meciul cu Turda sa fie amanat pentru 17 decembrie, iar meciul cu Steaua…

- Joi, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, din cadrul etapei a 9-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Un meci intre doua echipe care au obiective diferite in acest sezon și care sunt la 13 puncte distanța…