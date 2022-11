Potaissa Turda a invins in etapa 11 pe CSU Suceava, pe teren propriu, insa distanța fața de podiumul Ligii Zimbrilor, cu care eram obișnuiți in ultimii ani, inca e destul de mare, respectiv 9 puncte. Dinamo a invins Constanța, dupa ce la pauza erau conduși cu 12-16, iar Minaur a invins la Focșani, trecand pe [...] Articolul Handbal, Liga Naționala, etapa 11: Potaissa este la 9 puncte de locul 3 apare prima data in TurdaNews .