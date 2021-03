Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe SCM Ramnicu Valcea, cu scorul de 33-24 (13-12), sambata, in prima mansa a optimilor de finala. CSM Bucuresti a facut un joc excelent, mai ales in repriza…

- Marta Lopez, jucatoarea spaniola a lui SCM Ramnicu Valcea, a prefatat, pentru site-ul Federatiei Europene de Handbal (EHF), "El Clasico" romanesc impotriva lui CSM Bucuresti din optimile de finala ale Ligii Campionilor, primul duel romanesc din istoria celei mai importante competitii intercluburi…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- Duminica s-au disputat ultimele doua partide din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, iar rezultatele au stabilit configuratia finala a clasamentului, precum si programul optimilor de finala, faza in care s-au calificat toate cele 16 echipe, potrivit news.ro. SCM Ramnicu Valcea -…

- Echipele de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti se vor duela, intre 6-14 martie, in optimile Ligii Campionilor, dupa ce au incheiat grupele pe locurile 6 (grupa B), respectiv 3 (A). Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de Metz Handball cu scorul de 25-22 (16-12), sambata seara, in deplasare, ultimul sau meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB incheie grupa pe locul al treilea si va juca in optimi cu SCM Ramnicu Valcea, care va incheia Grupa B pe locul al saselea,…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia CSKA Moscova, scor 34-24 (17-9), in etapa a 12-a din grupa B a Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Principalele marcatoare ale gazdelor au fost Elghaoui 7 goluri si Liscevici 4, iar pentru…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 31-27, de formatia ungara FTC Budapesta, intr-un meci din etapa a noua a grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, anunța news.ro. In urmatoarea etapa, CSM Bucuresti va juca acasa cu Vipers Kristiansand,…