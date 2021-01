Handbal juniori – Va fi în premieră derbi focșănean! La juniori 1, CSS Focșani și CSM Focșani 2007 sunt in aceeași serie Campionatul Național al juniorilor 1 va incepe cu turneul in care se vor disputa toate jocurile turului Grupelor geografice, programat pentru perioada 3-7 februarie. Intr-un comentariu anterior reluam o informație de pe site-ul FRH in care juniorii 1 ai CSS Focșani […] Articolul Handbal juniori – Va fi in premiera derbi focșanean! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Golea, sportivul CSM Focșani 2007 a fost convocat la pregatire la Lotul Național de Juniori organizata in perioada 14-22 noiembrie, la Calarași, de Federația Romana de Handbal. In documentul de convocare este precizat ca sportivul se va prezenta cu ”echipament sportiv pentru antrenamente…

- CSM 2007 va juca la 27 noiembrie, de la ora 15:40, in Sala Rapid, cu Politehnica Timișoara Campionatul Ligii Naționale de handbal a parcurs zece etape din ediția 2020-2021 și are programata etapa a 11-a pentru ziua de 27 noiembrie. Va fi o etapa disputata sub forma de turneu la București. CSM Focșani…

- La 27 noiembrie, CSM Focșani 2007 ar urma sa joace in compania Politehnicii Timișoara Anul handbalistic 2020-2021 este, cu siguranța, dat peste cap dupa ce anteriorul a fost blocat din același motiv – Covid -19. Au fost parcurse zece etape. Vorba vine, de fapt au fost zece etape fara sa fi fost disputate…