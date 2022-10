Handbal Juniori 3 Feminin/Pasiune la niveluri diferite George Marin O mare pasiune starnita s-a manifestat, cu tobe, goarne și susținere vocala, duminica in sala din Brazi, imbucurator de bine populata, la confruntarea dintre echipele ploieștene Academia Junior și CSM. Jocul a fost foarte dinamic, plin de pasiune, cu destule realizari tehnice, dar și cu multe ratari. Scorul s-a menținut egal multa vreme din timpul de joc, abia la zece minute de la reluare Academia Junior reușind o desprindere la trei și chiar la patru goluri (min. 43:07, 29-25), avantaj care s-a dovedit hotarator. Finalul a aratat doua echipe cu aparari pe cale sa se dezorganizeze… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

