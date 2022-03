Stiri pe aceeasi tema

- Clasata pe primul loc in Seria 1, cu opt victorii din tot aatea partide, echipa de volei cadete a CSȘ Bacau s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național ce se va disputa la finalul acestei saptamani, la Medgidia. Formația antrenata de Dumitru Matanie și Traian Șnel va intalni, in ordine,…

- Echipele de la Secția Parcuri și Spații Verzi desfașoara activitați de adunat/colectat deșeuri de pe spațiile verzi și locurile de joaca, greblat frunze și crengi, maturat alei/platforme betonate/asfaltate, golit coșurile pentru deșeuri. De asemenea, echipe specializate demonteaza gardurile de fier…

- Inca din ultima parte a domniei lui Ștefan cel Mare și Sfant circulau in spațiul moldav multe legende cu privire la activitatea neobosita a marelui domnitor și a celor din preajma sa. Una din legende se refera la modul cum a rasplatit domnitorul faptele de vitejie a feciorilor Vrancioaiei. Se spune…

- In 1926, Adolf Hitler a publicat primul volum al lucrarii ,,Mein Kampf” (,,Lupta mea”): ,,O socoteala”. In anul urmator a publicat și volumul al doilea: ,,Mișcarea național-socialista”. Cartea fusese croita in mintea sa bolnava intre 1923-1924, cand a fost in inchisoare. Rudolf Hess, cel care avea sa-i…

- Un proiect de lege care obliga institutiile statului sa-si transmita datele intre ele a fost lansat in dezbatere publica. Daca legea va fi adoptata, functionarii nu ne vor mai putea cere documente la care au oricum acces prin contactarea altor institutii. Este vorba de proiectul de lege al interoperabilitatii,…

- Penultima etapa a sezonului regulat este esențiala pentru divizionarele C bacauane. Aflata in cursa pentru play-off, Aerostar nu are voie sa nu caștige acasa, cu „lanterna” Chișcani, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau trebuie sa adune puncte in vederea luptei pentru supraviețuire in play-out In…

- Comunitatea Evreilor din Bacau sarbatorește, joi, 17 martie, Purimul – spune președintele comunitații bacauane, Brif Hainrich -este o sarbatoare vesela, in care munca și focul sunt permise, celebrata la 14 Adar și in care se comemoreaza salvarea evreilor in Imperiul persan de la nimicirea planuita de…

- Toate cele trei divizionare C bacauane se vor reuni astazi in vederea stagiunii de primavara, care va debuta pe 12 martie, cu prima din cele trei etape ramase de disputat din sezonul regulat. Prima echipa care va suna goarna va fi CSM Bacau. Ocupanta locului 9 din Seria 1 va bifa primul antrenament…