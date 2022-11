Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Muntenegru se vor intalni marți, de la ora 19:00, intr-un meci din grupa principala a Campionatului European de Handbal feminin. Romania - Muntenegru va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSportRomania mai are doua meciuri in grupa principala: » marți, de la 19:00,…

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a suferit o infrangere usturatoare, scor 62-92, in partida cu nationala Portugaliei, disputata la Coimbra, contand pentru Grupa F din faza a doua a precalificarilor Campionatului European 2025. Portugalia castigase si meciul din Romania, scor 75-59. Tot…

- Romania și Spania se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 2. ...

- Miercuri s-au incheiat partidele din grupele preliminare C si D, la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala II s-au calificat Franta, Olanda, Romania (din grupa C), respectiv Muntenegru, Spania, Germania (D). Romania joaca primul meci din grupa II cu Spania,…

- Romania a invins-o pe Macedonia de Nord, scor 31-23, și s-a calificat in grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin. „Tricolorele” vor mai juca cel puțin trei meciuri la actuala ediție. Adversarele și programul vor fi cunoscute in aceasta seara, la finalul meciului Germania - Spania.…

- Naționala feminina de senioare a susținut miercuri seara, la Tatabanya, ultimul joc de verificare inaintea turneului final al Campionatului European care va incepe la finalul acestei saptamani. Romania a terminat la egalitate (29-29) cu Germania, un rezultat bun, care ne da incredere, mai ales ca Florentin…

- Romania disputa astazi, de la ora 18:00, penultimul amical inaintea Campionatului European de handbal feminin. Adversara este Ungaria, intr-un meci disputat la Tatabanya. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și transmisa pe platforma de streaming Voyo. Campionatul European de handbal feminin este programat…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei, pregatita de Xavi Pascual, a pierdut impotriva Austriei, in deplasare, scor 36-32 (18-11), in primul meci din grupa 4 preliminara a Campionatului European din 2024.