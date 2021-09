Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima victorioasa din sezonul 2021-2022 al Ligii Nationale, dupa ce a dispus marti, pe teren propriu, de formatia HC Zalau, anunța news.ro. Dunarea Braila s-a impus in fata HC Zalau cu scorul de 22-18 (9-11). Etapa inaugurala a Ligii Nationale…

- CSM Bucuresti si Gloria Buzau se vor infrunta, duminica, de la ora 15:30, in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, in Sala Polivalenta din Braila. Sambata, SCM Gloria Buzau a trecut in prima semifinala de HC Zalau cu scorul de 28-25 (11-14), in timp ce CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului,…

- Miercuri dimineața, la Bistrița, CS Minaur a intalnit Rapid București in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin și a pierdut 23-28. Rapid n-a jucat in prima zi, fiind calificata fara joc in aceasta faza. Minaur nu le-a putut folosi pe Jelena Lavko (accidenata) și pe Elaine Gomes…

- La Bistrita, s-au disputat partidele din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, editia 2020-2021. Iata rezultatele inregistrate: CSM Bucuresti - Gloria Bistrita-Nasaud 29-21 (14-9);CS Minaur Baia Mare - CSM Slatina 28-25 (14-13); SCM Ramnicu Valcea - SCM Craiova 34-25 (19-11); Magura…

- CS Minaur a reulit sa invinga azi, in primul meci oficial de dupa vacanța de vara, pe CSM Slatina, scorul final fiind 28 la 25 pentru minauriste. In urma acestei victorii CS Minaur se califica in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Maine dimineața echipa din Baia Mare va juca impotriva Rapid București,…

- Federatia Romana de Handbal a dat publicitatii, marti, 29 iunie, programul Cupei Romaniei - feminin. Competitia va avea loc in perioada 24-29 august, la start fiind inscrise cele 14 echipe care evolueaza in Liga Nationala, plus CSU Cluj-Napoca. CS Rapid București este calificata direct in sferturile…

- Programul partidelor din optimile si sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin a fost stabilit, luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. In primul tur (optimi) se vor juca partidele dintre CSM Deva - Stiinta Bucuresti, CSM Bucuresti - Gloria Bistrita, Magura Cisnadie…

- Luni, 21 iunie 2020,, la sediul FR Handbal, a avut loc stabilirea ordinii de desfașurare a etapelor din cadrul Ligii Florilor MOL, pentru viitorul sezon competițional. SCM Rm. Valcea va incepe noul sezon cu un duel pe teren propriu, in compania formației SCM Craiova. Programul turului de campionat –…