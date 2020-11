Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de la Sf. Gheorghe, desfașurat pe parcursul a șase zile saptamana trecuta, se pare ca a afectat serios echipa SCM Craiova. In urma testarii, 11 dintre componenții lotului de handbal feminin, 9 sportive și 2 reprezentanți ai staff-ului tehnic, au fost detectați pozitiv. „In urma turneului competițional…

- Dupa prima etapa disputata la Ploiești in urma cu doua saptamani, Liga Florilor se muta la Sfantu Gheorghe, pentru un turneu de 4 etape, care se va intinde pe durata a 6 zile. Echipa Activ Prahova Ploiești, pregatita de antrenorii Florin Ciupitu și Nicolae Nimu, a plecat la acest turneu cu un lot format…

- Echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare a anuntat, miercuri, pe site-ul sau oficial, ca are trei jucatoare pozitive la COVID-19, care nu au facut deplasarea la Sfantu Gheorghe pentru al doilea turneu al Ligii Nationale, potrivit Agerpres.''Echipa noastra a plecat miercuri spre Sfantu Gheorghe,…

- In etapa a X-a a Ligii Nationale de handbal masculin, programata vineri, in format turneu, la Sfantu Gheorghe, se vor disputa doar sase partide, dupa ce doua echipe au anuntat ca nu se prezinta din cauza depistarii unor cazuri pozitive la Covid-19 in loturi.Prima echipa care a anuntat ca nu…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Cluj a depașit joi 3 la mia de locuitori, urcand de ieri pana astazi de la 2,52 la 3.05. Și județul Harghita de apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2,97. Județul Alba și București au in continuare cele mai ridicate rate de infectare, respectiv…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca in Romania 250 de localitați au depașit rata de incidenta de 3 cazuri COVID-19 la mia de locuitori. Printre acestea se numara 22 de municipii și 15 orașe. Virusul SARS-CoV-2 se raspandește tot mai mult in…

- Șase cazuri de Covid-19 au fost inregistrate la clubul U Craiova 1948, iar meciul cu Ripensia Timișoara, programat sambata, a fost amanat, a anunțat Federația Romana de Fotbal.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura nu va trece „Federația…

- Patru cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate la FCSB, a declarat, vineri, presedintele LPF, Justin Stefan."Am câteva mesaje primite de la colegii mei care se ocupa de aceasta zona de protocol medical Covid-19. Înteleg ca ar fi vorba de patru testari pozitive,…