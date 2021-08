Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa clar de echipa Ungariei, cu 27-17 (11-10), marti seara, in prima sa partida din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru). Tricolorele au suferit prima lor infrangere in competitie, dar pastreaza sanse de…

- Selectionata feminina de handbal a Romaniei a invins Cehia, cu scorul de 36-27 (24-12), duminica, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului European Under-17 de la Podgorica (Muntenegru). Tricolorele au incheiat cu victorii pe linie, dupa 28-26 cu Franta, 27-24 cu Germania si 36-27 cu Cehia. Pentru…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru), dupa ce a invins formatia Germaniei, vineri, cu scorul de 27-24 (12-8), in Grupa D. Romania a avut chiar sase goluri avans in prima repriza (12-6), iar dupa…

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul cinci la Campionatul European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia), dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 28-21 (15-10), sambata, in partida pentru pozitiile 5-6. Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul. In prima repriza,…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 29-20 (13-10), marti, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin Under-19 de la Celje (Slovenia). Primele 20 de minute ale partidei au fost destul de echilibrate, iar Croatia a condus cu 6-4, dar…