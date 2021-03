Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 - EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena.



Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima faza a preliminariilor, din care fac parte Insulele Feroe, Israel si Finlanda.



Primul tur al preliminariilor va avea loc in intervalul 31 mai-6 iunie 2021.



Faza a doua a campaniei de calificare se va desfasura in octombrie, cu etape programate pe 1/2, 6/7 si 9/10…