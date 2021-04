Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de handbal feminin a invins categoric reprezentativa echipei similare a Macedoniei de Nord cu 33-22 (15-11), in prima manșa a calificarilor la Campionatul Mondial din Spania, ce va avea loc...

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a remizat miercuri, la Pristina, cu reprezentativa Kosovo, scor 23-23 (14-9), in etapa a 3-a din grupa 8 preliminara a Campionatului Europan din 2022, potrivit news.ro. Principalii marcatori tricolori au fost Grigoras si Neagu, cu cate 4 goluri.…