Stiri pe aceeasi tema

- Romania se bate pentru semifinale cu Franța și Croația. MVP-ul partidei cu Cehia a fost Alicia Gogirla, fiica fostei mari internaționale a Romaniei, Simona Gogirla Naționala de tineret a Romaniei avea nevoie de cel puțin un egal in fața Cehiei, in ultimul meci din grupa D, la Europeanul din Slovenia,…

- ”Tricolorele” sub 19 ani au pierdut meciul de deschidere, in fața campioanei en-titre, Ungaria, 19-27, dar s-au razbunat pe norvegience: 36-22 Naționala de tineret a Romaniei a obținut vineri seara, la Celje, in Slovenia, prima victorie la Europeane, una categorica in fața Norvegiei, echipa cu nume…

- Handbalistele junioare ale Romaniei nu au avut prea multe sanse in fata Ungariei, la debutul Campionatului European 2021. Diferența dintre cele doua naționale la tineret este de 8 goluri, scor 19-27, dupa un meci dominat in totalitate de maghiare. Din grupa cu Romania mai fac parte Norvegia și Cehia.…

- Joi seara, echipa naționala a Romaniei Under 19 a disputat primul sau meci la Campionatul European din Slovenia, pierzand la scor in fața selecționatei Ungariei: 19-27 (11-12). Echipa noastra a ținut piept adversarei sale in prima repriza, cand a și condus de mai multe ori la doua goluri diferența:…

- Reprezentativa de handbal feminin Under 19 a Romaniei a fost invinsa categoric, joi, de echipa similara a Ungariei, in primul meci din grupe, la Campionatul European, ce are loc in perioada 8-18 iulie, la Celje, in Slovenia. Ungaria este campioana europeana in exercițiu. 15 echipe naționale…

- Naționala feminina de tineret a plecat miercuri dimineața catre Celje (Slovenia), acolo unde vineri se vor disputa primele partide ale Campionatului European U-19. Romania va juca in grupa preliminara D, unde va intalni Ungaria (8 iulie, ora 20.00), Norvegia (9 iulie, ora 22.00) și Cehia (11 iulie,…

- Un nou transfer la CS Minaur Baia Mare. Este vorba despre Bianca Țirle (pivot), venita la clubul baimarean de la SCM Ramnicu Valcea, echipa pentru care a marcat 9 goluri. Potrivit csminaur.ro, Țirle a debutat in Liga Campionilor in sezonul trecut intr-un meci cu ȚSKA Moscova. Bianca face parte din lotul…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial din 2021, dupa ce a surclasat echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 35-20 (18-10), miercuri, la Skopje, in mansa secunda a barajului pentru turneul final din Spania. Tricolorele au castigat clar si prima mansa,…