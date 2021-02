Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a obtinut o victorie importanta in Grupa C a competitiei feminine de handbal EHF European League, 30-27 (13-15) cu echipa rusa Astrahanocika Astrahan, sambata, intr-o partida desfasurata in Sala Sporturilor ''Lascar Pana'' din Baia Mare. Minaur si-a…

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii meciului de handbal feminin dintre echipele C.S. Minaur Baia Mare si Astrakhanochka Astrakhan din Rusia, care va avea loc azi, 06 februarie a.c., incepand cu ora 15:00, la Sala Sporturilor „Lascar…

- Duminica, 24 ianuarie, de la ora 15.00, CS Minaur va juca al doilea meci din grupa C a EHF European League, in deplasare, cu echipa rusa Astrahanocka Astrahan (in direct la Digi 3). Va fi al doilea joc al fetelor noastre in aceasta competiție, dupa victoria cu 33-29 din prima etapa, cu Storhamar. Astrahanocka…

- In weekend se vor disputa mai multe meciuri din etapa a doua a grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF), a doua intrecere intercluburi ca valoare, dupa Liga Campionilor. CS Minaur Baia Mare nu va juca in acest final de saptamana, deoarece meciul ei din etapa a doua a fost amanat, echipa germana…

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare a debutat, astazi, in EHF European League, cu o victorie in fața norvegiencelor de la Storhamar HE, cu scorul de 33-29 (14-13). Inainte de acest meci, mai multe...

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii meciului de handbal feminin dintre echipele C.S. Minaur Baia Mare si Storhamar din Norvegia, contand pentru etapa 1 din grupele E.H.F. European League, care va avea loc maine, 09 ianuarie a.c., incepand…

- Joi dupa-amiaza a avut loc tragerea la sorți a grupelor din EHF European League (fosta Cupa EHF), acolo unde CS Minaur a fost cap de serie, fiind calificata direct, grație locului 3 obținut sezonul trecut in Liga Florilor MOL și a coeficientului de țara. CS Minaur face parte din grupa C, alaturi de…