Handbal feminin: Măgura Cisnădie, învinsă fără drept de apel în ultimul meci din Cupa EHF CS Magura Cisnadie a fost invinsa fara drept de apel de Siofok KC Hungary, cu scorul de 34-22 (15-12), duminica, in deplasare, in ultimul sau meci din Grupa B a Cupei EHF la handbal feminin.



Magura, care a pierdut toate cele 12 partide din ultimele doua sezoane in grupele Cupei EHF, a inceput bine partida din Ungaria si a condus cu 2-0 si 3-1, apoi a avut 7-5, dar Siofok a preluat controlul si a intrat la pauza cu un avans de trei goluri, 15-12.



Echipa maghiara a dominat categoric repriza secunda, desprinzandu-se clar pe tabela, iar in cele din urma a castigat la o diferenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa acasa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 29-20 (10-6), sambata, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a inceput foarte bine si a condus cu 2-0 si 3-1, iar jocul a fost echilibrat in continuare pana in minutul…

- CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins formatia poloneza MKS Lublin SA cu scorul de 26-20 (17-9), duminica seara, pe teren propriu, in Grupa C a Cupei EHF la handbal feminin. Gloria a reusit a doua victorie consecutiva in grupa si pastreaza sanse de calificare in sferturile de finala ale competitiei.…

- Echipa de handbal feminin Magura Cisnadie a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia croata Podravka Koprivnica, scor 31-29 (17-15), in penultima partida din grupa B a Cupei EHF, potrivit news.ro.Astfel, Magura Cisnadie ramane pe ultimul loc al grupei, cu 0 puncte, iar Podravka…

- CS Magura Cisnadie a fost invinsa acasa de formatia croata Podravka Vegeta Koprivnica cu scorul de 31-29 (17-15), duminica, in Grupa B a Cupei EHF la handbal feminin. CS Magura Cisnadie a suferit a 11-a infrangere in tot atatea meciuri in doua sezoane de participare in grupele competitiei. Esecul de…

- Echipele de handbal feminin Magura Cisnadie și Gloria Bistrita au fost învinse duminica, în deplasare, în grupele Cupei EHF. Magura Cisnadie a suferit a treia înfrângere (22-33 cu Copenhaga Handball) în tot atâtea partide jucate în Grupa B, în timp…

- Echipa de handbal feminin Magura Cisnadie a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia daneza Copenhaga Handball, scor 33-22 (14-8), in cea de-a treia partida din grupa B a Cupei EHF, potrivit news.ro.In cealalta disputa a grupei B, Siofok – Podravka, 30-30. Clasamentul este condus…

- Selectionata Ungariei a invins reprezentativa Senegalului cu scorul de 30-20 (17-9) la Yatsushiro, in Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Ungaria a reusit a doua sa victorie in grup...

- CS Magura Cisnadie s-a calificat cu mari emotii in grupele Cupei EHF la handbal feminin, dupa ce a invins echipa spaniola Rocasa Gran Canaria cu scorul de 22-18 (11-7), duminica seara, pe teren propriu, in...