Handbal feminin: Măgura Cisnădie a debutat cu o victorie în grupele EHF European League CS Magura Cisnadie a invins echipa norvegiana Storhamar Handball Elite cu scorul de 33-28 (16-13), sambata seara, pe teren propriu, la debutul sau in Grupa C a competitiei feminine de handbal EHF European League. Magura, la a treia sa participare in grupele competitiei europene (anterior Cupa EHF), a obtinut primele puncte, dupa esecuri pe linie la primele doua participari. In sezonul 2018-2019, Magura a fost intrecuta de Storhamar cu 28-23 si 26-18. Echipa sibiana a controlat jocul de la un capat la altul, in prima repriza avand un avantaj maxim de cinci goluri, 13-8 (min. 25). In partea secunda,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

