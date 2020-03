Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre SCM Ramnicu Valcea a anuntat transferul handbalistei Shenia Minevskaja, care va juca pe postul de inter stanga, potrivit news.ro.Jucatoarea provine dintr-o familie de campioni, tatal ei castigand titlul olimpic in 1992, in timp ce mama a fost dubla campioana mondiala, in…

- CSM Bucuresti a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 23-22 (15-12), miercuri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in derby-ul Ligii Nationale de handbal feminin, disputat in etapa a 18-a, fara spectatori. CSMB si-a luat astfel revansa…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia suedeza IK Savehof, scor 28-20 (16-10), in penultim​a partida din grupa principala II.

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a remizat sambata, in deplasare, cu formatia slovena Krim Ljubljana, scor 28-28 (12-13), in al patrulea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale partidei au fost Van Kreij 8 goluri, pentru Krim,…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa in deplasare de CS Magura Cisnadie cu scorul de 25-22 (13-10), sambata, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. SCM Ramnicu Valcea a suferit a doua infrangere din acest sezon intern, intr-un meci in care a fost condusa de la un capat la altul.…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 35-26 (16-17), marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioana a inceput bine meciul si a condus cu 15-11 in min. 23, dupa care au urmat moment de degringolada, echipa…

- SCM Ramnicu Valcea si Dunarea Braila s-au calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, miercuri, dupa ce au castigat cele mai interesante dueluri din saisprezecimile de finala. Campioana en titre, SCM Ramnicu Valcea, a invins-o in deplasare pe CS Magura Cisnadie,…

- SCM Ramnicu Valcea, campioana en titre, a terminat la egalitate cu SCM Gloria Buzau, 26-26 (14-12), duminica, in deplasare, in primul sau meci din noul an, o partida restanta din etapa a 10-a a Ligii National de handbal feminin. Echilibrul a caracterizat cea mai mare parte a meciului,…