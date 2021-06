Stiri pe aceeasi tema

- In noul an competitional, colectivul tehnic al echipei de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea va fi alcatuit din: Goran Kurtes (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund), Ildiko Kerekes Barbu (antrenor cu portarii) si Aleksandar Tungunz (preparator fizic), potivit news.ro. Fost jucator…

- Romania a ocupat locul al doilea la Campionatele Balcanice de atletism Under-20 de la Istanbul, desfasurate la finele saptaminii trecute, dupa Turcia, dar inaintea Serbiei. Romania a cucerit 20 medalii, dintre care 6 de aur, 9 de argint si 5 de bronz, in timp ce Turcia a castigat 32 de medalii (9-10-13),…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – judetul Mehedinti au depistat unsprezece cetateni straini, adulți și copii, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Azi noapte, in jurul orei 01.50, in…

- REȘIȚA – SCM Ramnicu Valcea a ramas fara antrenor! Reșițeanul Florentin Pera a dat o mare lovitura și a semnat cu CSKA Moscova, echipa pe care o va antrena din sezonul viitor și care in acest an s-a calificat in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin! Pera, in varsta de 41 de ani, unul dintre…

- Trei dintre jucatoarele de la CSM Ploiesti și trei dintre handbalistele de la CSȘ Ploiești au fost convocate la o actiune a lotului national de Cadete (2006-2007), care se va desfasura in perioada 13-18 aprilie. De la CSM Ploiești vor fi prezente Enryka Bodijar (inter stanga), Bianca Iordache (pivot)…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la marea confruntare dintre naționalele de futsal ale Romaniei și Serbiei de la Vrsac, meci contand pentru preliminariile Campionatului European de anul viitor din Olanda (19 ianuarie – 6 februarie 2022).Meciul de la Vrsac, de vineri, 9 aprilie, va fi penultimul pentru…