Handbal feminin: Gloria Bistriţa, victorie importantă în Cupa EHF CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins formatia poloneza MKS Lublin SA cu scorul de 26-20 (17-9), duminica seara, pe teren propriu, in Grupa C a Cupei EHF la handbal feminin. Gloria a reusit a doua victorie consecutiva in grupa si pastreaza sanse de calificare in sferturile de finala ale competitiei. Gloria trebuie sa nu piarda in ultime etapa, in deplasare cu ERD, contracandidata sa. Echipa antrenata de Horatiu Pasca a dominat meciul cu echipa poloneza de la un capat la altul, avand la pauza un avantaj de opt goluri, 17-9. Gloria a condus chiar la zece goluri in partea secunda, 24-14 si 25-15,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

