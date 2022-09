Handbal feminin/ Divizia A: „CSMeoaicele”, victorii pe linie

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a patra din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal feminin a fost scutita de surprize. Fruntașele și-au continuat marșul triumfal, invingand la scoruri categorice. Cea mai clara victorie a aparținut tulcencelor de la ACS Liceenii Topolog, care s-au impus cu un neverosimil 20-1 in disputa cu CS Nicu…

- Echipa de handbal feminin CSM Iasi 2020 ruleaza pe plan sportiv in acelasi ton cu prezentarea dezastruoasa pe care a organizat-o inaintea startului Diviziei A, ultimul esalon intern. Sambata, formatia pregatita de Daniel Bura si Macrina Tomuleac a pierdut acasa, 23-26 (10-13) in fata unei grupari formata…

- CSM- Știința Bacau pierde doua jucatoare in vederea noului sezon competițional Vești proaste pentru prim-divizionara de volei feminin CSM- Știința Bacau. Cu exact o luna inaintea primului meci oficial, cel din Cupa Romaniei, cu FC Argeș Pitești, gruparea bacauana pierde doua jucatoare. Una definitiv:…

- Divizionara A de handbal masculin CSM Bacau 2 a debutat cu dreptul in noua ediție de campionat. Duminica, in prima etapa din Seria A, echipa antrenata de George Calin a avut caștig de cauza cu 37-33 (17-15) in fața celor de la CSU Galați. Bacauanii au evoluat in formula: Uricaru- Stanica 10 goluri,…

- La finalul saptamanii trecute a pornit la drum ediția 2022-2023 a Diviziei A la handbal feminin. Sambata, Sala Sporturilor din Bacau a gazduit meciurile celor doua echipe bacauane repartizate in Seria B: CSM și Știința. La debutul absolut pe scena senioarelor, „CSMeoaicele” s-au impus cu 26-24 (14-10)…

- Finanțata și de municipalitate, gruparea bacauana antrenata de Florin Grapa se va reuni la inceputul saptamanii cu un lot format exclusiv din romance Un nou inceput pentru prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau. Mai exact, pentru CSM- Știința Bacau. Gruparea antrenata de Florin Grapa va avea…

- Luni, Consiliul de Administrație al CSM Bacau a aprobat incheierea unui protocol de colaborare cu echipa de volei feminin Știința Bacau. Totodata, a fost inaintat municipalitații un referat de rectificare bugetara in valoare de 800.000 lei ce urma sa fie votat in ședința de ieri a Consiliului Local.…

- Cu doar trei jucatoare ramase in lot, gruparea bacauana a decis sa-și reia pregatirile luna viitoare, in speranța ca, pana atunci, va gasi parghiile financiare pentriu a-și completa efectivul O noua vara in tranșee pentru antrenorul Florin Grapa și prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau. O…