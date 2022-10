Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana se va desfașura etapa a cincea a Diviziei A la handbal feminin, ultima inaintea unei pauze de mai bine de o luna. Runda, care va fi deschisa in Seria B, vineri, de jocul CNE Sfantu-Gheorghe- Corona Brașov, are in program sambata urmatoarele meciuri: CSM Roman- CSM Bacau,…

- Astazi se va incheia etapa a patra a Diviziei A la handbal masculin din Seria A. Inceputa miercurea trecuta, cu victoria Politehnicii Iași contra celor de la CSM Vaslui 2, cu scorul de 38-19, runda a continuat duminica, atunci cand CSU Galați a trecut cu 43-26 de AS HC Pietricica Neamț și se va incheia…

- Runda a patra a Diviziei A la handbal feminin programeaza sambata, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” derby-ul bacauan al Seriei B, intre CSM și Știința. Deși la primul sau sezon in A, CSM Bacau are punctaj maxim, ocupand locul 3. Cu totul altfel stau lucrurile pentru Știința, aflata…

- Din lotul de 11 cu care gruparea bacauana pregatește startul de sezon, zece sunt voleibaliste venite in aceasta toamna Din echipa de anul trecut a Științei a mai ramas doar numele. Și, la drept vorbind, nici macar acela deoarece, in baza protocolului incheiat cu clubul tutelat de municipalitate, prim-divizioara…

- La prima sa participare in Divizia A, echipa de handbal feminin a CSM Bacau ține fruntea sus. Gruparea pregatita de Adi Brezan și Costel Petrea a reușit trei victorii din trei meciuri, facand parte din trio-ul fruntaș al Seriei B, intregit de cele doua „forțe” ale campionatului, Corona Brașov și CNE…

- CSM- Știința Bacau pierde doua jucatoare in vederea noului sezon competițional Vești proaste pentru prim-divizionara de volei feminin CSM- Știința Bacau. Cu exact o luna inaintea primului meci oficial, cel din Cupa Romaniei, cu FC Argeș Pitești, gruparea bacauana pierde doua jucatoare. Una definitiv:…

- Divizionara A de handbal masculin CSM Bacau 2 a debutat cu dreptul in noua ediție de campionat. Duminica, in prima etapa din Seria A, echipa antrenata de George Calin a avut caștig de cauza cu 37-33 (17-15) in fața celor de la CSU Galați. Bacauanii au evoluat in formula: Uricaru- Stanica 10 goluri,…

- La finalul saptamanii trecute a pornit la drum ediția 2022-2023 a Diviziei A la handbal feminin. Sambata, Sala Sporturilor din Bacau a gazduit meciurile celor doua echipe bacauane repartizate in Seria B: CSM și Știința. La debutul absolut pe scena senioarelor, „CSMeoaicele” s-au impus cu 26-24 (14-10)…