Handbal feminin/ Divizia A: Studentele, pe zero

- Turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei feminin desfașurate la Voluntari, respective Medgidia, in perioada 28 noiembrie- 1 decembrie au avut drept cap de afiș derby-ul CSM Targoviște- Volei Alba Blaj. Invingatoare in tie-break, echipa dambovițeana și-au consolidat poziția de lidera. Rezultate turneu Voluntari:…

- In sfarșit! De maine, 2 decembrie, lui Sandu Iacob ii expira acordul cu Steaua București, tehnicianul reziliindu-și astfel ințelegerea cu gruparea militara. Și tot de maine, Sandu Iacob va fi, in mod oficial, noul antrenor al prim-divizionarei de handbal masculin, CSM Bacau. Cele doua parți s-au ințeles…

- O infrangere și o victorie pentru Știința Bacau in turneul cu numarul patru al Diviziei A1 la volei feminin de la Voluntari. Infrangerea, 0-3 (-18, -16, -22) s-a produs sambata, in fața lui Dinamo și cheama in cauza doar setul al treilea, unul in care, de la 18 egal, bacauancele au greșit toate serviciile.…

- Studentele au pus punct actualei ediții a euro-cupelor dupa o dubla infrangere cu 3-0 pe terenul sarboaicelor de la ZOK Ub 24 de ore. Plus inca 57 de minute. Atat a durat acest sezon european pentru voleibalistele Științei Bacau. Este cea mai scurta participare in euro-cupe din istoria gruparii bacauane,…

- Weekend-ul trecut a debutat ediția 2020-2021 a Diviziei A2 la volei masculin. Dupa modelul deja consacrat in perioada de pandemie, și campionatul cadet se desfașoara sub forma de turnee, primul din Seria de Est fiind gazduit de sala „Rapid” din București. Turneul de debut a reunit ca participante, alaturi…

- Au fost arhivate primele doua turnee ale campionatului Diviziei A1 la volei feminin. Un debut care, deși nu a fost entuziasmant pentru Știința Bacau, situeaza echipa antrenata de Florin Grapa la numai un set distanța de podium. Urmeaza insa greul! Iata rezultatele inregistrate in turneul 2 al campionatului…

- Campionatul Diviziei A1 la volei feminin va incepe luna aceasta. Dar nu pe data de 17, așa cum era stabilit inițial, ci pe 31 octombrie. Și nu cu etape saptamanale, ca pana acum, ci cu turnee, pentru a limita riscul raspandirii noului Coronavirus. La fiecare turneu vor exista cate patru grupe a cate…

- Prim divizionara de volei feminin Știința Bacau și-a completat lotul cu inca o straniera. Este vorba de sarboaica Natașa Cichiriz, care joaca pe postul de universal. In varsta de 25 de ani, Cikiriz a mai evoluat, pe langa țara natala, Serbia, in Polonia, la Muszyna (2015-2017), in Olanda, la Potsdam…