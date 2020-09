Stiri pe aceeasi tema

- Meciul care va deschide sezonul handbalistic, la feminin, se disputa in Sala Polivalenta, de la ora 18:00, fara spectatori. Conteaza pentru ”sferturile” Cupei Romaniei, ediția trecuta CSM București-CSM Slatina este meciul care deschide sezonul post pandemie in Romania. Au trecut 175 de zile de la ultimul…

- Noul coronavirus se pare ca afecteaza din ce in ce mai mult sportul romanesc, iar acest lucru se simte in special la handbal. Sase jucatoare de la Dunarea au ieșit pozitiv la testul de coronavirus: Madalina Zamfirescu, Gabriella Bucur-Szucs, Aneta Udriștioiu, Bojana Milici, Bianca Tiron și Ioana Balaceanu.…

- Startul sezonului in handbalul feminin e pus sub semnul intrebarii. Braila ar trebui sa joace joi, 3 septembrie, de la ora 18:00, cu SCM Rm. Valcea in Cupa Romaniei Cu trei zile inainte de startul oficial al sezonului, handbalul romanesc e din nou in impas. Joi ar trebui sa se joace, in Sala Ploivalenta…

- Inca putin si incepe handbalul! Membrii Consiliului de Administrație al Federației Romane de Handbal au decis ca partidele SCM Valcea – Dunarea Braila și CSM București – CSM Slatina, din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei (ediția 2019-2020), sa deschida noul sezon la handbal pe plan intern.…

- Federația Romana de Handbal a efectuat, miercuri, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei la handbal feminin, ediția 2019-2020. In urma extragerii, SCM Valcea și CSM București se pot intalni doar in finala competiției. Din sezonul 2019-2020 al Cupei Romaniei la handbal feminin au mai ramas…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va juca in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin cu SCM Gloria Buzau, daca va trece in sferturi de CSM Slatina, conform tragerii la sorti efectuata online miercuri la sediul FR de Handbal. In cealalta semifinala, CS Rapid Bucuresti va infrunta castigatoarea…

- Președintele Federației Romane de Handbal mizeaza pe spectacol in semifinalele Cupei Romaniei FAN Courier. Sorții au decis ca pentru trofeu sa se lupte Rapid cu caștigatoarea dintre campioana Valcea și Braila, iar Gloria Buzau contra invingatoarei dintre CSM București, deținatoarea Cupei, și CSM Slatina.…