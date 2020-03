Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, deja calificata in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost invinsa de formatia franceza Metz Handball, cu scorul de 28-26 (14-13), duminica, in deplasare, in penultimul sau meci din in Grupa principala 1 a competitiei.Elizabeth Omoregie a marcat 5 goluri pentru CSM Bucuresti,…

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 27-24 (16-13), vineri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 27-24 (16-13), vineri seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. ''Tigroaicele'' si-au luat…

- CSM Bucuresti a suferit mult in Norvegia, dar a castigat cu 25-23 pe terenul echipei Vipers Kristiansand, intr-un meci din Grupa 1 principala a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a fost din nou magica, reusind sa marcheze 14 goluri, scrie prosport.ro. CSM Bucuresti a suferit mult in…

- CSM Bucuresti a invins formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 25-23 (11-12), sambata, in deplasare, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a doua sa victorie consecutiva in grupa principala, dupa o prima repriza in care a fost condusa la cinci goluri,…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu CS Minaur Baia Mare, 24-24 (12-8), miercuri, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Andrea Lekic a marcat ultimul gol al meciului si vicecampioana a evitat o infrangere neasteptata pe teren propriu.…

- CSM Bucuresti a invins formatia franceza Metz Handball cu scorul de 32-27 (16-14), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a facut astfel uitat-o intr-o…

- CSM Bucuresti a invins-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 28-27 (14-15), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Gloria a dominat prima repriza si a condus la o diferenta de trei goluri, 9-6, iar la pauza avantajul a fost de un…