Vicecampioana CSM Bucuresti a invins joi, pe teren propriu, formatia SCM Craiova, scor 35-25 (19-14), in ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii Nationale. O etapa se mai joaca pana la intreruperea campionatului, pentru Campionatul European, anunța News.ro.

Nationala de handbal feminin a Spaniei a invins, vineri, reprezentativa Austriei, scor 32-27 (15-12), in cea de-a doua zi a Trofeului Carpati, de la Bistrita.

CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, a dispus duminica fara emoții, in deplasare, de echipa franceza Brest, scor 26-33 (13-17), in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor, transmite Mediafax.

Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine" intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala.

FTC-Rail Cargo Hungaria a castigat turneul international de handbal feminin ''Gloria 100'', desfasurat de vineri pana duminica in Sala Polivalenta din Bistrita, cu ocazia centenarului echipei gazda.

Antrenorul Florin Pera va fi noul selectioner al echipei nationale de handbal feminin, el fiind votat de subcomisia tehnica, anunta Federatia Romana de Handbal intr-un comunicat de presa publicat site-ul oficial.

Incepand cu data de 15 august, prețul parcarilor din București se va modifica, iar Capitala va fi imparțita in trei zone. In "Zona 0", pentru a parca o ora, un șofer va plati 10 lei prin sistemul "Amparcat.ro" sau la taxatorii din zona. In caz de neplata, amenda este 200 de lei pe zi, iar roțile…